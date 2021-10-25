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Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков
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После гонки Гран-при США Формулы-1 увеличился отрыв лидера в личном зачёте: Макс Ферстаппен благодаря победе в гонке отыграл у Льюиса Хэмилтона шесть очков и теперь опережает пилота «Мерседеса» на 12.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
5. Ландо Норрис («Макларен») – 149
6. Шарль Леклер («Феррари») – 128
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» – 460.5 очков
2. «Ред Булл» – 437.5
3. «Макларен» – 254
4. «Феррари» – 250.5
5. «Альпин» – 104
6. «Альфа Таури» – 94
7. «Астон Мартин» – 62
8. «Уильямс» – 23
9. «Альфа Ромео» – 7
10. «Хаас» – 0.

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