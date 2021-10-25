Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 12 очков

После гонки Гран-при США Формулы-1 увеличился отрыв лидера в личном зачёте: Макс Ферстаппен благодаря победе в гонке отыграл у Льюиса Хэмилтона шесть очков и теперь опережает пилота «Мерседеса» на 12.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

5. Ландо Норрис («Макларен») – 149

6. Шарль Леклер («Феррари») – 128

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 460.5 очков

2. «Ред Булл» – 437.5

3. «Макларен» – 254

4. «Феррари» – 250.5

5. «Альпин» – 104

6. «Альфа Таури» – 94

7. «Астон Мартин» – 62

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 7

10. «Хаас» – 0.