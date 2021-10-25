Макса Ферстаппена признали гонщиком дня на Гран-при США

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при США Формулы-1 на стационарном автодроме «Трасса Америк». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. После старта с поул-позишен голландец пропустил своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона, однако благодаря более раннему первому пит-стопу сумел вернуться в лидеры. На последних кругах Ферстаппен не позволил Хэмилтону догнать себя, несмотря на то что у британца были более свежие шины.



На подиум Гран-при США Формулы-1 поднялись два гонщика «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес, а также представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший вторым. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей 17-й гонке в Формуле-1 финишировал на 17-м и последнем месте.