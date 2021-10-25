Алонсо раскритиковал непоследовательность судей на Гран-при США

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо выразил недовольство тем, что гоночная дирекция не попросила Кими Райкконена вернуть ему позицию, после того как финн опередил Алонсо по обочине в первом повороте в гонке Гран-при США.
«Мы приехали в Америку, чтобы показать хорошее шоу и открыть Ф-1 этой стране, но, к сожалению, не продемонстрировали хорошей картинки. Кими прошёл меня снаружи в первом повороте. Я прошёл по обочине Джовинацци, и мне пришлось вернуть позицию, ведь это логично. Джовинацци тоже прошёл меня по обочине и вернул позицию, разумеется. Три абсолютно идентичных инцидента, но в двух рассудили по одному, а в третьем — по-другому. Я потерял 10 секунд, без которых ехал бы девятым. И пусть даже у меня сломалось антикрыло в конце гонки, это ничего не меняет.
В Мексике они снова будут обсуждать, почему на старте все проехали по обочине. Когда я так сделал в Сочи, то в Турции была драма. Представляю, что в Мехико будет задано немало вопросов тем, кто так сделал на сей раз. Не получится, чтобы всегда всё было справедливо для всех», — приводит слова Алонсо AS.
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