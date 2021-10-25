Себастьян Феттель прокомментировал свой прорыв с 18-го на 10-е место Гран-при США

Гонщик команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от Гран-при США. Немецкому пилоту удалось прорваться с 18-й строчки на 10-ю.

«Сегодня мы заработали очко, за которое пришлось побороться. Я сумел неплохо отыграться – мой темп был высоким. Как мы и предполагали, гонка получилась сложной – из-за высокой температуры асфальта приходилось тщательно контролировать расход резины.

Я обрадовался, когда соперники рано поехали на пит-стопы, это помогло дольше оставаться на трассе. В результате ближе к финишу удалось получить свежие шины, что и помогло финишировать в десятке. Команда выбрала правильную стратегию. Если бы гонка продолжалась на несколько кругов дольше, я бы обошёл Цуноду. Тем не менее, учитывая, откуда я стартовал, даже одно заработанное очко – хороший результат», — цитирует Феттеля пресс-служба «Астон Мартина».