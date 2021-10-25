Ферстаппен рассказал, как Шумахер помог ему сдержать Хэмилтона
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как пилот «Хааса» Мик Шумахер невольно помог ему оставить позади Льюиса Хэмилтона на финальных кругах гонки Гран-при США Формулы-1.
«За два круга до финиша впереди меня ехал «Хаас». Он оставался впереди на финальном секторе трассы, и ехать за ним вплотную было нелегко, особенно на изношенных шинах. К счастью, он остался впереди, что обеспечило мне DRS. Так что если я и потерял что-то на предпоследнем круге, то компенсировал это за счёт DRS.
На последнем круге я просто стремился проехать хороший первый сектор и начало второго. Было нелегко, ведь шины уже практически «закончились». Победить здесь просто невероятно», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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