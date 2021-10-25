Ферстаппен рассказал, как Шумахер помог ему сдержать Хэмилтона

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как пилот «Хааса» Мик Шумахер невольно помог ему оставить позади Льюиса Хэмилтона на финальных кругах гонки Гран-при США Формулы-1.

«За два круга до финиша впереди меня ехал «Хаас». Он оставался впереди на финальном секторе трассы, и ехать за ним вплотную было нелегко, особенно на изношенных шинах. К счастью, он остался впереди, что обеспечило мне DRS. Так что если я и потерял что-то на предпоследнем круге, то компенсировал это за счёт DRS.

На последнем круге я просто стремился проехать хороший первый сектор и начало второго. Было нелегко, ведь шины уже практически «закончились». Победить здесь просто невероятно», — приводит слова Ферстаппена GPFans.