Ландо Норрис признался, что боялся выбить Шарля Леклера на первом круге Гран-при США

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от Гран-при США, где он занял восьмое место. Пилот отметил, что на первом круге боялся выбить коллегу из «Феррари» Шарля Леклера.



«На первом круге мне пришлось понервничать, особенно когда три болида входили в поворот одновременно, при этом Риккардо ехал по внешнему радиусу. А Шарль Леклер находился прямо передо мной, из-за чего ситуация была рискованной. Я не мог затормозить позднее, чтобы не врезаться в Шарля.



Гонка получилась очень непростой, из-за ветра и жары было очень сложно беречь шины. Где-то мне нужно было работать лучше, в том числе во время обороны своей позиции. Опередить гонщиков Феррари нам не удалось, поэтому гонку нельзя назвать удачной. Однако теперь нужно собраться и готовиться к гонке в Мехико», — цитирует Норриса GPFans.