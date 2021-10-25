Сайнс рассказал, как отнёсся к жёсткой обороне Риккардо, которая привела к контакту

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал жёсткую оборону своего коллеги из «Макларена» Даниэля Риккардо в борьбе за пятую позицию. В одном из эпизодов пилоты допустили контакт, в результате чего на болиде «Феррари» было повреждено переднее антикрыло.
«Я считаю, что парень, находящийся внутри, всегда осознанно делает что-то подобное, чтобы постараться выжать парня снаружи — я бы сделал то же самое. Да, с контактом могло получиться жестковато, он мог бы сделать всё чище, ведь меня чуть не развернуло. Но в целом всё нормально, я бы сделал нечто похожее, если бы оказался на его месте. Это было хорошее сражение. Мы просто должно были опередить его за счёт более раннего пит-стопа, но в итоге вновь оказались позади. Мы не должны были оказаться в таком положении.
Мы не выжали максимума. При нашем темпе мы должны были оказаться впереди обоих пилотов „Макларена“, но не использовали эту возможность. Так что я расстроен этим. Есть что изучить, ведь мы должны были финишировать впереди „Макларенов“, но не добились максимального результата», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
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