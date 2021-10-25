Маси — о недовольстве судейством на Гран-при США: могу понять разочарование Алонсо

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал ряд гоночных инцидентов на Гран-при США. Особое внимание функционер уделил эпизодам с Фернандо Алонсо.
«Я могу понять разочарование Фернандо. Не слышал, что именно он сказал, но я вполне могу понять Алонсо. Если вспомнить инцидент в первом повороте, в котором участвовал он и Кими, то там всё было на грани, и на следующем брифинге мы обсудим этот эпизод со всем гонщиками.
В этой истории было две части: сначала был обгон, в котором одного из пилотов вытеснили за трассу, а потом случились последствия этого обгона. Тут есть о чём поговорить на брифинге пилотов.
Саркастическое высказывание технического директора „Альпин“ переходит границы? Нет-нет, ни в коем случае. У меня хорошие отношения со спортивными директорами всех команд. Каждый защищает свои интересы», — цитирует Маси The Race.
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