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Маси — о недовольстве судейством на Гран-при США: могу понять разочарование Алонсо

Маси — о недовольстве судейством на Гран-при США: могу понять разочарование Алонсо
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал ряд гоночных инцидентов на Гран-при США. Особое внимание функционер уделил эпизодам с Фернандо Алонсо.

«Я могу понять разочарование Фернандо. Не слышал, что именно он сказал, но я вполне могу понять Алонсо. Если вспомнить инцидент в первом повороте, в котором участвовал он и Кими, то там всё было на грани, и на следующем брифинге мы обсудим этот эпизод со всем гонщиками.

В этой истории было две части: сначала был обгон, в котором одного из пилотов вытеснили за трассу, а потом случились последствия этого обгона. Тут есть о чём поговорить на брифинге пилотов.

Саркастическое высказывание технического директора „Альпин“ переходит границы? Нет-нет, ни в коем случае. У меня хорошие отношения со спортивными директорами всех команд. Каждый защищает свои интересы», — цитирует Маси The Race.

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