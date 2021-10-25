Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон: не думаю о ситуации в личном зачёте, стараюсь жить настоящим

Льюис Хэмилтон: не думаю о ситуации в личном зачёте, стараюсь жить настоящим
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не думает про отставание от Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1. После Гран-при США преимущество гонщика «Ред Булл» возросло до 12 очков.

«Сейчас я не думаю о ситуации в личном зачёте. Я доволен прошедшей гонкой и стараюсь жить настоящим. К сожалению, в Остине мы оказались недостаточно быстры для того, чтобы одержать победу, однако движемся вперёд шаг за шагом.

Трассы в Остине и Мехико лучше подходят «Ред Булл», поэтому нам нужно минимизировать потери. Посмотрим, сможем ли мы лучше справляться со своей работой. Я не знаю, что «Мерседес» мог бы сделать по-другому. Нам нужно сесть вместе с командой и поговорить», — цитирует Хэмилтона Racingnews365.

Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021