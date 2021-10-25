Льюис Хэмилтон: не думаю о ситуации в личном зачёте, стараюсь жить настоящим
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не думает про отставание от Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1. После Гран-при США преимущество гонщика «Ред Булл» возросло до 12 очков.
«Сейчас я не думаю о ситуации в личном зачёте. Я доволен прошедшей гонкой и стараюсь жить настоящим. К сожалению, в Остине мы оказались недостаточно быстры для того, чтобы одержать победу, однако движемся вперёд шаг за шагом.
Трассы в Остине и Мехико лучше подходят «Ред Булл», поэтому нам нужно минимизировать потери. Посмотрим, сможем ли мы лучше справляться со своей работой. Я не знаю, что «Мерседес» мог бы сделать по-другому. Нам нужно сесть вместе с командой и поговорить», — цитирует Хэмилтона Racingnews365.
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