В «Макларене» обратили внимание на спорные, но «умные» действия Сайнса

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал двойной обмен позициями между Ландо Норрисом и Карлосом Сайнсом в гонке Гран-при США. Испанец пропустил британца вперёд, чтобы не получить штраф от ФИА за обгон по обочине на первом круге, но тут же обогнал пилота «Макларена» обратно.



«Было очевидно, что Карлос опередил Ландо обратно, только потому что выехал за пределы трассы. Поэтому мы ожидали, что он вернёт эту позицию обратно, что ему и пришлось сделать позднее. Но, к сожалению, он сделал это очень хитро и смог сразу же опередить Ландо обратно — на следующей прямой. Так что мы не извлекли пользы. В итоге Ландо не отыграл позиций на первых кругах, после чего его гонка по сути была предопределена.



Очевидно, что [такой манёвр Сайнса] не соответствовал принципам возвращения позиции, но посмотрим. Нам нужно детально это проанализировать, проговорить с Ландо, чтобы узнать что он про это думает. А уже затем что-то скажу я. Но пока правила такие, как есть, я лишь могу снять шляпу перед Карлосом, что он действовал так умно», — приводит слова Зайдля GPFans.

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