Шумахер объяснил, почему не пропустил Ферстаппена сразу

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер объяснил, почему не стал сразу пропускать вперёд голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на второй круг в конце гонки Гран-при США. В «Ред Булл» опасались, что из-за этой заминки голландец может подпустить к себе Льюиса Хэмилтона, однако сам Ферстаппен обратил внимание, что Шумахер невольно помог ему благодаря активации DRS.



«Я оказался в очень непростой позиции, потому что заходил в быстрый поворот. Я не мог съезжать на обочину, где много «червячков» от шин. Я не мог исчезнуть с трассы в последнем секторе. Моя машина ведь тоже на трассе, я веду свою гонку, так что я пытался делать всё, что в моих силах. Думаю, Макс получил от меня DRS, так что в целом всё должно быть в порядке», — приводит слова Шумахера Racingnews365.

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