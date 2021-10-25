Марко считает, что для завоевания чемпионства Ферстаппену нужны ещё две победы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поставил перед своей командой и Максом Ферстаппеном задачу одержать победы на предстоящих этапах Формулы-1 в Мексике и Бразилии. По мнению Марко, это максимально повысит шансы голландца на титул.



«Как я прежде сказал, нам нужно выиграть десять гонок, если мы хотим выиграть чемпионат. Так что нам нужны ещё две. Тогда, возможно, мы сможем чуть спокойнее подойти к трассам на Ближнем Востоке, потому что на них есть невероятные прямые — определённо, «Мерседес» будет иметь там преимущество.



Последние три гонки — это трассы «Мерседеса». Но вместо того, чтобы приезжать в Мехико с отставанием, мы едем с 12-очковым лидерством. Мексика и Бразилия должны подойти нам лучше из-за высоты», — приводит слова Марко PlanetF1.