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Марко считает, что для завоевания чемпионства Ферстаппену нужны ещё две победы

Марко считает, что для завоевания чемпионства Ферстаппену нужны ещё две победы
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поставил перед своей командой и Максом Ферстаппеном задачу одержать победы на предстоящих этапах Формулы-1 в Мексике и Бразилии. По мнению Марко, это максимально повысит шансы голландца на титул.

«Как я прежде сказал, нам нужно выиграть десять гонок, если мы хотим выиграть чемпионат. Так что нам нужны ещё две. Тогда, возможно, мы сможем чуть спокойнее подойти к трассам на Ближнем Востоке, потому что на них есть невероятные прямые — определённо, «Мерседес» будет иметь там преимущество.

Последние три гонки — это трассы «Мерседеса». Но вместо того, чтобы приезжать в Мехико с отставанием, мы едем с 12-очковым лидерством. Мексика и Бразилия должны подойти нам лучше из-за высоты», — приводит слова Марко PlanetF1.

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