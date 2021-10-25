Хельмут Марко высказался о выступлении Серхио Переса на Гран-при США

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил пилота команды Серхио Переса за выступление мексиканца в гонке Гран-при США Формулы-1. Перес занял в ней третье место позади Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.



«Он был достаточно далеко впереди, чтобы мы вынудили Хэмилтона при принятии решения по пит-стопу двигаться в том направлении, которое являлось для нас наилучшим. Серхио становится всё лучше и лучше», — приводит слова Марко PlanetF1.



Гран-при США. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,333

3. Серхио Перес («Ред Булл») +42,233

4. Шарль Леклер («Феррари») +52,246

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.16,854

6. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,128

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход

19. Эстебан Окон («Альпин») — сход

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.



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https://www.championat.com/auto/news-4493803-v-ferrari-prokommentirovali-dolgij-pit-stop-karlosa-sajnsa-na-gran-pri-ssha.html?utm_source=copypaste