Хельмут Марко высказался о выступлении Серхио Переса на Гран-при США

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил пилота команды Серхио Переса за выступление мексиканца в гонке Гран-при США Формулы-1. Перес занял в ней третье место позади Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.
«Он был достаточно далеко впереди, чтобы мы вынудили Хэмилтона при принятии решения по пит-стопу двигаться в том направлении, которое являлось для нас наилучшим. Серхио становится всё лучше и лучше», — приводит слова Марко PlanetF1.
Гран-при США. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») +42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») +52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/auto/news-4493803-v-ferrari-prokommentirovali-dolgij-pit-stop-karlosa-sajnsa-na-gran-pri-ssha.html?utm_source=copypaste
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