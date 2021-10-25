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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при США: Норрис возглавляет таблицу с 8 баллами

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при США: Норрис возглавляет таблицу с 8 баллами
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По итогам Гран-при США ни один из пилотов не получил штрафные баллы, так что таблица осталась практически неизменной.

Однако, уже на следующий день после завершения этапа в Техасе, сразу три штрафных балла сгорели у Лэнса Стролла, на счету которого теперь всего пять баллов.

В настоящий момент остались лишь два пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер и Даниэль Риккардо.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Ландо Норрис«Макларен»814 ноября 2021 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»62 мая 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»518 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Мерседес»425 июня 2022 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»418 апреля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Уильямс»414 ноября 2021 года — 3 балла
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»34 июля 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»212 сентября 2022 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»26 декабря 2021 года — 2 балла
Кими Райкконен«Альфа Ромео»24 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»112 сентября 2022 года — 1 балл
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