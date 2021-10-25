«Ничего не кончено!» Хэмилтон отреагировал на поражение от Ферстаппена в США

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на поражение от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на прошедшем Гран-при США. Соответствующий пост был опубликован в «инстаграме» британского гонщика.
«Ещё ничего не кончено!» — написал Хэмилтон.
После Гран-при США преимущество Макса Ферстаппена в личном зачёте чемпионата мира составляет 12 очков. До конца сезона осталось ещё пять гонок, за которые можно заработать максимум 130 очков.
Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при США, второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 17-м из-за сходов сразу трёх пилотов. Его партнёр, немец Мик Шумахер, финишировал на 16-й позиции.
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