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Хэмилтон: в Остине «Ред Булл» был быстрее на всех типах шин

Хэмилтон: в Остине «Ред Булл» был быстрее на всех типах шин
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о гонке Гран-при США, которую он завершил на второй позиции.

«Думаю, в Остине они были быстрее на всех типах шин. Думаю, что главным фактором в этот уик-энд стала жара, как это было раньше в других местах, например, в Бахрейне. Так что я сделал всё, что мог с тем, что у нас было.

Изменения в настройках из-за кочек не стали большой проблемой. Во-первых — это и раньше была ухабистая трасса, однако в итоге мы вернулись к тому, с чего начали уик-энд, так что никаких проблем с этим не возникло.

Я отлично стартовал в гонке. Целью было выйти в лидеры, и я наконец смог провести хороший старт впервые за долгое время. Так что да, я был доволен. В тот момент было приятно выйти в лидеры, я воспринимал это как первый шаг к победе, но, как я уже сказал, они были слишком быстры», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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