Риккардо — о борьбе с Сайнсом: люблю время от времени действовать грязно

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал свою борьбу с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при США.



«Это круто. Я люблю время от времени действовать грязно. Я хороший парень, так что иногда могу позволить себе вести себя таким образом. В целом гонка прошла стандартно, но было очень весело. На первом круге я выиграл старт у Сайнса, но на стыке шестого и седьмого поворотов он обошёл меня по внешней стороне. В 17-м повороте я вернул себе позицию, обойдя его внутри. За один круг мы менялись позициями три раза, это было круто! Но мне было важно сохранить пятое место.



Мне сказали, что Карлос повредил торцевую пластину переднего крыла. Думаю, это произошло из-за нашего контакта, если только он не выехал где-то на бордюр.



Конечно, никто не пытается намеренно в кого-то врезаться, но это было не очень приятно. Когда вы остаётесь снаружи, то становитесь более уязвимым, так что контакт не был преднамеренным, но обгонять снаружи — всегда риск», — приводит слова Риккардо RacingNews365.