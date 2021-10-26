«Нам не хватило смелости». В «Мерседесе» рассказали о неудачном решении на Гран-при США

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мнением о выступлении Льюиса Хэмилтона на Гран-при США. Пилот «серебряных стрел» занял второе место, уступив Максу Ферстаппену.



«Если смотреть на вещи реально, единственный вариант победить сводился к тому, чтобы сохранить лидерство после хорошего старта. Нужно было заехать в боксы раньше – возможно, уже на восьмом круге. Учитывая, что на таком коротком отрезке с «медиумом» возникли проблемы, нам не хватило смелости на такой шаг. Тем самым мы могли испортить всю гонку.



Сейчас же мы считаем, что могли провести пит-стоп раньше и всё равно доехали бы до финиша. При таком варианте оставалось надеяться на то, что Льюис сдержит Макса», — цитирует Шовлина RaceFans.