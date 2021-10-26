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Никита Мазепин и Мик Шумахер приняли участие в челлендже, нарисовав друг друга

Никита Мазепин и Мик Шумахер приняли участие в челлендже, нарисовав друг друга
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Пилоты команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин и Мик Шумахер приняли участие в творческом челлендже. Гонщики должны были нарисовать друг друга.

Мазепин нарисовал своего товарища по команде в полный рост и отметил, что не рисовал ему улыбку, потому что Мик зачастую не улыбается после гонок. Шумахер же отметил, что он постарался отразить длинную шею и сломанный нос Никиты.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Хаас» на YouTube.

Напомним, на Гран-при США Шумахер и Мазепин финишировали на последних местах — 16-м и 17-м соответственно.

Гран-при США. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.

Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США
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