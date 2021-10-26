Никита Мазепин и Мик Шумахер приняли участие в челлендже, нарисовав друг друга

Пилоты команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин и Мик Шумахер приняли участие в творческом челлендже. Гонщики должны были нарисовать друг друга.



Мазепин нарисовал своего товарища по команде в полный рост и отметил, что не рисовал ему улыбку, потому что Мик зачастую не улыбается после гонок. Шумахер же отметил, что он постарался отразить длинную шею и сломанный нос Никиты.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Хаас» на YouTube.

Напомним, на Гран-при США Шумахер и Мазепин финишировали на последних местах — 16-м и 17-м соответственно.



Гран-при США. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333

3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233

4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854

6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход

19. Эстебан Окон («Альпин») — сход

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.