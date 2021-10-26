«Раньше никто не жаловался». В «Хаасе» прокомментировали жалобы Мазепина на перегрев ног

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал технические проблемы с болидом Никиты Мазепина на Гран-при США. Напомним, у россиянина сначала отсоединился подголовник, потом он пожаловался на сильный перегрев ног.



«Когда подголовник фиксировали на машине, два задних крепления не защёлкнули. Когда Никита заехал в боксы, нам даже не пришлось ничего снимать. Достаточно было нажать вниз и назад.



Мазепин пожаловался на «горящие» ноги, это правда. Но у нас то же самое шасси, что и год назад. До Никиты раньше никто на такое не жаловался, включая Мика Шумахера. Я не спрашивал, но Мик точно бы поднял эту тему, молчать бы не стал. Нужно выяснить, откуда этот перегрев. Возможно, что-то потребуется сделать с ботинками Мазепина. Но совершенно точно, что никакой поломки или отказа не было. Это первый раз, когда Никита пожаловался на такое», — цитирует Штайнера The Race.

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