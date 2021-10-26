«Очень высокий уровень». Команда IndyCar оценила работу с Хюлькенбергом на тестах

Руководитель команды «Арроу Макларен» Тейлор Кил прокомментировал работу на тестах IndyCar с бывшим пилотом Формулы-1 Нико Хюлькенбергом.
«Он проделал очень хорошую работу, сделал всё, что мы его просили, и ни разу не ошибся за день. Хороший день. Мы просто шли шаг за шагом, с ним было приятно работать. И помните, что эта трасса — одна из сложнейших в нашем календаре, так что отдаю ему должное за то, что он сделал. Нико понравилась машина, понравился стиль пилотирования и то, как она непроста с физической точки зрения.
Я даже не смотрел на результаты, потому что у каждого была своя собственная программа и ты не можешь делать прямых сравнений. Я концентрировался на его взаимодействии с командой, на отзывах, которые он давал, на его реакции на некоторые изменения в машине. Всё это было на очень высоком уровне, как и следовало ожидать.
Нам не нужен целый день, чтобы осознать: «Да, этот парень хорош!» В конечном счёте, как мы и говорили заранее, этот день был шансом для него изучить IndyCar. Теперь ему есть над чем подумать и что проанализировать, а от этого мы будем отталкиваться», — приводит слова Кила Motorsport.
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