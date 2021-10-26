В «Ред Булл» ответили, будут ли подавать протест на заднюю подвеску «Мерседеса»
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда не собирается подавать протест на конструкцию задней подвески «Мерседеса», позволяющую уменьшать клиренс на прямых и тем самым увеличивать максимальную скорость.
«Мы никогда не говорили, что не считаем её легальной. Поэтому нет никаких причин для протеста. Такая система использовалась исторически. Мы видели её у них в прошлом, но, очевидно, в Турции увидели довольно экстремальную версию — похоже, её позволяла использовать та трасса.
Она будет иметь большее влияние на некоторых трассах. Здесь, в Остине, эффект от неё был меньше. Но где-то вроде, к примеру, Джедды, она может оказаться довольно мощной», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Новость по темеВольф высказался о новинке «Мерседеса», обнаруженной СМИ
Комментарии
- 26 октября 2021
-
12:54
-
12:20
-
12:08
-
11:48
-
11:26
-
11:26
-
10:19
-
09:17
-
00:21
- 25 октября 2021
-
23:40
-
22:32
-
21:40
-
20:44
-
19:40
-
18:37
-
18:00
-
17:28
-
17:14
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
15:54
-
14:42
-
13:37
-
12:31
-
12:30
-
11:34
-
11:26
-
11:22
-
10:40
-
10:15
-
09:15
-
02:18
-
02:08
-
02:00
Партнерский контент