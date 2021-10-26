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В «Ред Булл» ответили, будут ли подавать протест на заднюю подвеску «Мерседеса»

В «Ред Булл» ответили, будут ли подавать протест на заднюю подвеску «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команда не собирается подавать протест на конструкцию задней подвески «Мерседеса», позволяющую уменьшать клиренс на прямых и тем самым увеличивать максимальную скорость.

«Мы никогда не говорили, что не считаем её легальной. Поэтому нет никаких причин для протеста. Такая система использовалась исторически. Мы видели её у них в прошлом, но, очевидно, в Турции увидели довольно экстремальную версию — похоже, её позволяла использовать та трасса.

Она будет иметь большее влияние на некоторых трассах. Здесь, в Остине, эффект от неё был меньше. Но где-то вроде, к примеру, Джедды, она может оказаться довольно мощной», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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