Кристиан Хорнер: 12 очков отрыва Ферстаппена — это ничто, они могут легко растаять

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о противостоянии Макса Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Сейчас Ферстаппен опережает британского пилота на 12 очков в индивидуальном зачёте.



«Мне кажется, все расклады нужно отбросить в сторону. Противостояние сейчас очень плотное. Да, Мексика – хорошая трасса для нас, но порой для «Мерседеса» тоже. Нельзя недооценивать соперника.



Необходимо атаковать. 12 очков отрыва – это ничто, они могут очень легко растаять, как мы уже не раз видели в прошлом. Так что мы продолжим атаковать, выжимая максимум. Осталось пять гонок, давление растёт», – цитирует Хорнера Autosport.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

5. Ландо Норрис («Макларен») – 149

6. Шарль Леклер («Феррари») – 128

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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