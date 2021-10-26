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Кристиан Хорнер: 12 очков отрыва Ферстаппена — это ничто, они могут легко растаять

Кристиан Хорнер: 12 очков отрыва Ферстаппена — это ничто, они могут легко растаять
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о противостоянии Макса Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Сейчас Ферстаппен опережает британского пилота на 12 очков в индивидуальном зачёте.

«Мне кажется, все расклады нужно отбросить в сторону. Противостояние сейчас очень плотное. Да, Мексика – хорошая трасса для нас, но порой для «Мерседеса» тоже. Нельзя недооценивать соперника.

Необходимо атаковать. 12 очков отрыва – это ничто, они могут очень легко растаять, как мы уже не раз видели в прошлом. Так что мы продолжим атаковать, выжимая максимум. Осталось пять гонок, давление растёт», – цитирует Хорнера Autosport.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
5. Ландо Норрис («Макларен») – 149
6. Шарль Леклер («Феррари») – 128
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122,5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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