Фернандо Алонсо: я жалею только об одном — что не ушёл из Формулы-1 раньше

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, о каком поступке в карьере он жалеет. Испанский пилот считает, что его первый уход из Формулы-1, состоявшийся в 2018 году, оказался запоздалым.
«Сожаления? У меня их нет. Ноль. Разве только одно – жалею, что ушёл слишком поздно, нужно было покинуть Формулу-1 раньше. Задним числом легко давать оценки, но мне не стоило ждать до 2018 года. Нужно было уйти в 2015 или 2016 году, попробовать «Дакар» и гонки на выносливость. Уже в 2015 году у меня были такие мысли, но потребовалось время, чтобы я принял их. Может, на это ушло слишком много времени.
Моя борьба с судьями? Я всегда стремился сражаться с несправедливостью. Тут нет ничего нового – то же самое происходило в прошлом. Всегда бывали непоследовательные решения, связанные с национальностью», — цитирует Алонсо L’Equipe.
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