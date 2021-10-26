В «Мерседесе» рассказали, почему могут выиграть все оставшиеся гонки сезона

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном за чемпионство. Сейчас пилот «Ред Булла» опережает конкурента на 12 очков.
«Мексика всегда была непростой трассой для нас, но всё может измениться. «Мерседесу» нужно просто следовать от гонки к гонке и поддерживать настрой. Полагаю, наш моральный дух очень высок. В том числе и поэтому мы можем выиграть все пять оставшихся гонок. Главное, избегать сходов — это настоящие убийцы. Нынешняя ситуация — отличное развлечение для всех. Давление, конечно, есть, но оно положительное.
История не имеет значения. Когда вы решите остановиться, тогда можете посмотреть на статистику. Бороться с сильными соперниками сложно, но интересно, нам это нравится», — цитирует Вольфа Sky Sports.
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