Отец Хэмилтона отрицает, что Льюис имеет личный конфликт с Ферстаппеном

Энтони Хэмилтон, отец гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, отрицает что его сын и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен находятся в плохих отношениях.
«Нет, это всё глупости — они просто очень жёстко конкурируют, я бы назвал это так. Льюис хочет обойти Макса, Макс хочет обойти Льюиса – они похожи на боксёров в ринге. Но я гарантирую, что у них будут крепкие объятия, смех и поцелуи, когда всё закончится», — цитирует Хэмилтона-старшего talkSPORT.
В личном зачёте текущего сезона Формулы-1 лидирует Ферстаппен — в 17 гонках он набрал 287,5 очка. Хэмилтон является главным преследователем Макса — в активе британца 275,5 очка. До завершения чемпионата остаётся пять Гран-при. Следующей в расписании сезона идёт гонка в Мексике, которая состоится 7 ноября.
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