Хилл: удивлён радиопереговорами Хэмилтона с «Мерседесом» во время Гран-при США

Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл удивлён радиосообщениями, которые пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отправлял своей команде во время Гран-при США. Хилл предположил, что своими признаниями по радио Хэмилтон мог помочь «Ред Булл» принять верное тактическое решение с ранним пит-стопом Ферстаппена.



«Потрясающая, очень сбалансированная на всех её этапах гонка. Я был удивлён, что Льюис говорил команде по радио, что не может поддерживать темп. Я думал: «Зачем же ты сам отдаёшь игру?» А затем Макс говорит, что видит, как Льюис скользит по трассе и совершает пит-стоп — они полностью перехитрили «Мерседес», — цитирует Хилла RacingNews365.



Напомним, победу в Гран-при США одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон финишировал вторым — за пять гонок до конца сезона отставание Льюиса от Макса в личном зачёте составляет 12 очков.

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