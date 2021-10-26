Леклер: скорость «Феррари» на Гран-при США стала для меня приятным сюрпризом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при США, в котором монегасский гонщик показал четвёртый результат.



«Это была очень и очень хорошая гонка. Да, в моём исполнении это была очень скучная гонка, но, с другой стороны, Гран-при получилось позитивным для команды.



Результаты оказались действительно невероятными. Особенно приятно видеть это на трассе, на которой мы вообще не рассчитывали на высокую скорость. Такая производительность машины стала для меня очень приятным сюрпризом.



Думаю, что все обновления работают так, как мы хотим, и это хорошо смотрится в перспективе. Надеюсь, мы сможем сохранить этот импульс вплоть до конца сезона», — цитирует Леклера Motorsport Week.



В личном зачёте чемпионата Леклер располагается на шестом месте. Его отставание от лидирующего Макса Ферстаппена составляет 159,5 очка.