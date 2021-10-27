Себастьян Феттель: мне нравится бороться с Джорджем Расселлом

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высоко оценил гоночное мастерство гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла после борьбы с ним на Гран-при США.
«Мне нравится бороться с Джорджем Расселлом, мы уже не в первый раз сражаемся в нынешнем сезоне. Он прекрасно понимает возможности своей машины. Джордж всегда действует честно. Иногда преимущество есть у меня, иногда — у него. Я получил большое удовольствие от этого сражения.
В гонке в США мы немного продлили и первый отрезок, чтобы получить преимущество по шинам в конце гонки. Похоже, что это сработало. Возможно, ещё пара кругов, и мы начали бы атаковать Юки Цуноду. Но мы показали хороший результат, учитывая стартовую позицию», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.
Напомним, с 2022 года Расселл заменит Валттери Боттаса в составе команды «Мерседес».
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