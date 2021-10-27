Трасса Формулы-1 в Абу-Даби станет на 10-15 секунд быстрее

Время прохождения круга на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби сократится на 10-15 секунд, сообщает RaceFans. По словам управляющего директора Driven International Бена Уилшира, трасса должна стать значителдьно быстрее.
«Мы провели множество симуляций и сравнили данные с тем, что получили в своих симуляциях команды Формулы-1. Эти данные сыграли большую роль при проектировании новой конфигурации. Время прохождения круга должно сократиться на 10-15 секунд, всё будет зависеть от настроек и использования DRS», — подчеркнул Уилшир.
Напомним, четвёртый, пятый и шестой повороты заменят одной шпилькой, которая будет выводить пилотов на первую прямую. Кроме того, изменения коснутся 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поворотов — вместо этих виражей на трассе останется один затяжной широкий левый поворот. Кроме того, на этом повороте будет добавлен небольшой бэнкинг.
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