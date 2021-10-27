Ферстаппен страдал от расстройства желудка на Гран-при США

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что не только Серхио Перес, но и Макс Ферстаппен испытывал проблемы с желудком в ходе Гран-при США.
«Невероятно, как он умеет пользоваться своими умственными способностями. Он пилотировал болид на пределе возможностей, его подводило здоровье, но он продолжал думать о стратегии.
Стоит оценить выступление обоих наших пилотов ещё выше, чем результат, который они показали. Макс смог привести себя в форму с помощью обильного питья и специальных дыхательных упражнений. Перес же выпил слишком много воды на разминке, после чего ситуация резко изменилась — в гонке у него не было воды. Конечно, адаптация от большого количества воды к её недостатку прошла неудачно, но в целом они показали великолепное выступление», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, Серхио Перес ранее рассказал, что гонка Гран-при США стала одной из самых сложных в его карьере. Гонщик отметил, что утреннее расстройство желудка повлияло на его физическое состояние.
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