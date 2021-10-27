Мазепин, Оруджев и Фабричнова приняли участие в программе «Модный приговор»

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев и российский комментатор Формулы-1 Наталья Фабричнова приняли участие в очередном выпуске программы «Модный приговор».
Гости программы рассказали, как они оказались в мире автоспорта, и поделились подробностями о специфике гонок.
Однако основная и заключительная часть программы, как следует из специфики шоу, была посвящена не автоспорту, а подбору одежды матери Натальи Фабричновой — Нурие.
Программа была снята после гоночного уик-энда ВТБ Гран-при России в Сочи.
Посмотреть полный выпуск шоу можно на YouTube.
Никита Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1. После 17 гонок Мазепин занимает последнее место в личном зачёте, не набрав ни одного очка, как и его напарник — Мик Шумахер. Шумахер находится впереди в таблице за счёт дополнительных показателей.
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