Мазепин, Оруджев и Фабричнова приняли участие в программе «Модный приговор»

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев и российский комментатор Формулы-1 Наталья Фабричнова приняли участие в очередном выпуске программы «Модный приговор».



Гости программы рассказали, как они оказались в мире автоспорта, и поделились подробностями о специфике гонок.



Однако основная и заключительная часть программы, как следует из специфики шоу, была посвящена не автоспорту, а подбору одежды матери Натальи Фабричновой — Нурие.



Программа была снята после гоночного уик-энда ВТБ Гран-при России в Сочи.



Посмотреть полный выпуск шоу можно на YouTube.

Никита Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1. После 17 гонок Мазепин занимает последнее место в личном зачёте, не набрав ни одного очка, как и его напарник — Мик Шумахер. Шумахер находится впереди в таблице за счёт дополнительных показателей.