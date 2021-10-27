Брандл: возможно, Хэмилтону придётся снова заменить двигатель и получить штраф

Эксперт и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл выразил мнение, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону придётся ещё раз поменять двигатель до конца сезона.



«Впереди пять гонок за шесть недель. Наверное, Льюису придётся снова заменить двигатель, что повлечёт за собой потерю пяти мест на стартовой решётке.



Две следующие гонки пройдут высоко над уровнем моря, что сыграет в пользу моторов от «Хонды», установленных на болидах «Ред Булл». Посмотрим, как всё сложится.



После этого нас ждут трассы в Катаре и Саудовской Аравии, которые могут лучше подойти «Мерседесу». Последний этап пройдёт в Абу-Даби, где в прошлом году доминировал «Ред Булл». Однако с прошлого сезона трасса изменилась и, как говорят, будет на 10 секунд быстрее на круге», — цитирует Брандла Sky Sports.

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