«Я помню боль, которую тогда чувствовал». Льюис Хэмилтон — о расистском скандале 2008 года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о борьбе против расизма, которую он ведёт в Формуле-1 на протяжении всей карьеры.
«Когда я в прошлом году вышел на церемонию против расизма в футболке с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Бреонну Тейлор», то не мог потом стать вторым в гонке. Я обязан был победить, чтобы почтить её память. Когда я надевал футболку, естественно, немного нервничал — ведь я собирался вновь нарушить правила, людям это могло не понравиться. Организаторам Формулы-1 пришлось изменить множество правил после акций, которые я проводил.
Расистский скандал на Гран-при Испании в 2008 году, когда несколько фанатов обмазались чёрной краской и пришли в футболках с надписью «Семья Хэмилтона»? Я помню боль, которую тогда чувствовал. Но окружающие не высказались по этому поводу. Я видел, как они продолжают работать в нашей отрасли и молчать», — цитирует Хэмилтона Evening Standart.
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