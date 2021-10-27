Кристиан Хорнер: было бы жестоко лишать Серхио Переса подиума Гран-при США

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении Серхио Переса на Гран-при США. Функционер отметил, что Пересу было бессмысленно бороться за самый быстрый круг, учитывая, что он мог потерять место на подиуме. Серхио закончил гонку на третьем месте.



«Мы могли поставить Пересу свежие шины, чтобы добиться бонуса за быстрый круг? Да, но было бы жестоко лишать Серхио подиума, ведь Леклер был очень близко к нему. Да и с точки зрения общего количества очков Серхио лучше было оставаться третьим. Мы так и поступили.



К сожалению, у Переса была небольшая проблема на первом пит-стопе, задержка составила примерно пол-секунды. Но Серхио всё равно провёл очень сильную гонку. Вдобавок у него не работала подача воды, хотя все выходные он боролся с желудочным заболеванием», — цитирует Хорнера GPFans.

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