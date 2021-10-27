Шарль Леклер рассказал, почему ему понравился новый двигатель «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высоко оценил прогресс, которого сумела добиться команда благодаря новому двигателю. Гонщик отметил, что новый двигатель не так сильно уступает лидерам чемпионата.



«На прямых нам стабильно удавалось добиться полной мощности, благодаря чему мы получали преимущество и на разгоне, и в конце прямой благодаря более высокой скорости.



Если говорить о конкретном усилении: в США мы работали с максимальным уровнем прижимной силы на болиде, но при этом либо вообще, либо практически не уступали в скорости соперникам. Если учитывать наши прошлогодние выступления, наша команда сделала большой шаг вперёд. Да, мы по-прежнему уступаем по мощности лучшему двигателю, но это отставание уже не столь велико», — цитирует Леклера PlanetF1.