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Комментатор Формулы-1 Фабричнова рассказала об участии в «Модном приговоре»

Комментатор Формулы-1 Фабричнова рассказала об участии в «Модном приговоре»
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Российский комментатор Формулы-1 Наталья Фабричнова поделилась впечатлениями от участия в передаче «Модный приговор». Вместе с ней принимали участие в съёмках российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин и пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев.

«Было интересно рассказать об Ф1 совершенно другой аудитории. Ну конечно переодеть маму — забавный опыт. Спасибо ей за терпение», — написала Фабричнова в своём «твиттере».

Основная и заключительная часть программы, как следует из специфики шоу, была посвящена не автоспорту, а подбору одежды матери Натальи Фабричновой — Нурие. Программа была снята после гоночного уик-энда ВТБ Гран-при России в Сочи.

Посмотреть полный выпуск шоу «Модный приговор» можно на YouTube.

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