Доменикали: в каком-то смысле меня удивило, что Хэмилтон стал лишь третьим по популярности

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением об исследовании, согласно которому самым популярным пилотом среди болельщиков стал Макс Ферстаппен, Ландо Норрис занял второе место, а семикратный чемпион Льюис Хэмилтон — лишь третье.



«Стоит сказать, что да, меня это удивило в каком-то смысле. С другой стороны, если подумать о демографии аудитории, то можно понять, почему у Норриса такая большая поддержка. Дело в том, что у него свежий подход, он более близок людям, которые за таким следят. Это моё личное мнение, а между лидерами очень небольшая разница.



Я не хочу преувеличивать, однако, безусловно, это знак, что у нас нет проблем с пилотами будущего. Я всегда говорил, что в Формуле-1 есть невероятная группа молодых и талантливых пилотов.



Конечно, на привлечение более молодой аудитории повлиял сериал от Netflix. Особенно это касается тех людей, кто не был поклонниками Формулы-1. Они увидели, что здесь много интересного. Сериал оказал положительное влияние», — приводит слова Доменикали Autosport.