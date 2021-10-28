В «Ред Булл» рассказали, что информация о травмах Эдриана Ньюи была преувеличенной

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что появившаяся информация о травмах технического директора Эдриана Ньюи была несколько преувеличенной. Напомним, cообщалось, что Ньюи перенёс несколько операций после аварии, в которую попал во время велосипедной прогулки.
«Та информация, которая публиковалась в большинстве СМИ, немного преувеличивает реальное положение дел. Да, это правда, что с Ньюи на каникулах произошёл неприятный инцидент. К счастью, он уже полностью выздоровел и вот уже несколько недель работает вместе с нами. На Гран-при Турции он уже был с командой, находясь в хорошей форме», — цитирует Хорнера GPFans.
Отметим, что источником основной информации о тяжёлых травмах, полученных Ньюи, был спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.
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