В «Ред Булл» рассказали, что информация о травмах Эдриана Ньюи была преувеличенной

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что появившаяся информация о травмах технического директора Эдриана Ньюи была несколько преувеличенной. Напомним, cообщалось, что Ньюи перенёс несколько операций после аварии, в которую попал во время велосипедной прогулки.



«Та информация, которая публиковалась в большинстве СМИ, немного преувеличивает реальное положение дел. Да, это правда, что с Ньюи на каникулах произошёл неприятный инцидент. К счастью, он уже полностью выздоровел и вот уже несколько недель работает вместе с нами. На Гран-при Турции он уже был с командой, находясь в хорошей форме», — цитирует Хорнера GPFans.



Отметим, что источником основной информации о тяжёлых травмах, полученных Ньюи, был спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.

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