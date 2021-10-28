Деймон Хилл: на Гран-при США Фернандо Алонсо проверял, что разрешено, а что — нет

Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл поделился мнением о спорных эпизодах с участием Фернандо Алонсо на Гран-при США. Гонщику «Альпин» не вернули позицию, когда его обошёл Кими Райкконен с выездом за пределы трассы, но при этом обязали вернуть позицию Антонио Джовинацци, которого Алонсо обошёл похожим способом.



«Такова реальность: есть границы трассы, и если за них выехать… Бывает, что гонщики проезжают широко, а затем нажимают педаль газа и немного нагло возвращаются на свою позицию. Разве это честная борьба? В этом вопрос, и мы пока не получили на него ответ, ведь именно это произошло с Алонсо и Райкконеном, а затем с Джовинацци.



Фернандо выбрал внутренний радиус, хотя в любом случае не смог бы так пройти тот поворот, выехал за пределы трассы, а затем вернулся на траекторию и попытался бороться за позицию. Думаю, что Фернандо проверял, что разрешено, а что – нет – по-моему, это необычайно интересно. Его попытка обогнать Джовинацци по внутреннему радиусу – это фантастика! Его борьба с Райкконеном – тоже. Он развлекался!



В Сочи Фернандо тоже проверял границы допустимого правилами, когда на старте сразу выехал за пределы трассы, чтобы избежать проблем с трафиком и избежать возможной аварии, в которой мог повредить переднее антикрыло. Это было вполне разумно. Чтобы этого избежать, вне трассы должна быть какая-то опасность, и для этого отлично подходит трава, по крайней мере, в медленных поворотах. Немного травы на выходе из поворота – это отличный способ разубедить гонщика выезжать за пределы трассы», — цитирует Хилла F1News со ссылкой на подкаст F1Nation.

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