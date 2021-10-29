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Босс «Астон Мартин» Зафнауэр: надеюсь, мы не столкнёмся с отказом моторов

Босс «Астон Мартин» Зафнауэр: надеюсь, мы не столкнёмся с отказом моторов
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр надеется, что его команда сможет избежать проблем с мотором, с которыми в этом году столкнулись «Мерседес» и их клиентские команды.

«Надеюсь, у нас не будет отказов мотора. Нам повезло, что у нас не было проблем с надёжностью, с которыми сталкивались пилоты «Мерседеса». Хочется верить, что мы до конца года не получим никаких штрафов из-за этого», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.

Напомним, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при США. Причиной этого стало использование нового, уже шестого за нынешний сезон двигателя внутреннего сгорания. Для Валттери Боттаса этот штраф стал уже третьим за замену элементов силовой установки в нынешнем сезоне.

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