Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: увереннее чувствую себя на первых кругах гонки и могу атаковать агрессивнее

Расселл: увереннее чувствую себя на первых кругах гонки и могу атаковать агрессивнее
Комментарии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что восьмое место его команды в Кубке конструкторов позволяет действовать ему увереннее.

«Давление с моих плеч уже давно снято на первых кругах. Я стал чувствовать себя увереннее и могу атаковать агрессивнее, чем раньше. Сейчас, когда мы находимся в таком положении в чемпионате, у нас есть небольшой запас, который позволяет мне выйти на старт и по-настоящему выложиться. И мне это очень нравится, если честно.

Я не тот гонщик, который обычно совершает огромное количество ошибок, но мне хотелось испытать себя, и именно поэтому случился разворот в «эсках» и вылет по ходу квалификации в Зандворте. Мне хочется разобраться в предельных возможностях болида и понять, можно ли выжать из него большее.

Но я думаю, что подтвердил свою глобальную стратегию — необязательно атаковать на 100 процентов, чтобы получить максимум от машины. Иногда это играет против тебя», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021