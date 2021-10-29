Расселл: увереннее чувствую себя на первых кругах гонки и могу атаковать агрессивнее

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что восьмое место его команды в Кубке конструкторов позволяет действовать ему увереннее.

«Давление с моих плеч уже давно снято на первых кругах. Я стал чувствовать себя увереннее и могу атаковать агрессивнее, чем раньше. Сейчас, когда мы находимся в таком положении в чемпионате, у нас есть небольшой запас, который позволяет мне выйти на старт и по-настоящему выложиться. И мне это очень нравится, если честно.

Я не тот гонщик, который обычно совершает огромное количество ошибок, но мне хотелось испытать себя, и именно поэтому случился разворот в «эсках» и вылет по ходу квалификации в Зандворте. Мне хочется разобраться в предельных возможностях болида и понять, можно ли выжать из него большее.



Но я думаю, что подтвердил свою глобальную стратегию — необязательно атаковать на 100 процентов, чтобы получить максимум от машины. Иногда это играет против тебя», — приводит слова Расселла PlanetF1.