Стало известно, когда «Фольксваген» примет решение о приходе в Формулу-1

В ноябре в Вольфсбурге состоится заседание совета «Фольксваген», на повестке дня которого будет тема вступления в Формулу-1. Инсайдеры ожидают, что после этого соответствующие ответственные лица получат разрешение на участие в премьер-классе с 2026 года. «Фольксваген» будет представлен посредством «Ауди» и «Порше».
«Фольксваген» разработает мотор, который будет подходить под критерии нового регламента 2026 года. Напомним, все нынешние поставщики моторов согласились на отказ от теплового генератора MGU-H для упрощения и удешевления силовой установки. Кроме того, такой вариант установки — с турбированным двигателем внутреннего сгорания V6, работающим на биотопливе, и генератором кинетической энергии MGU-K — отвечает запросам «Ауди» и «Порше», которые всерьёз рассматривают возможность прийти в Формулу-1.
Мощность MGU-K вырастет со 120 кВт до 350, и таким образом генератор будет обеспечивать 476 л.с. вместо нынешних 163 л.с. Однако накапливать такой объём энергии только благодаря работе задних тормозов будет нелегко даже при использовании электронной тормозной системы brake-by-wire. Поэтому уже обсуждается возможность внедрения активной аэродинамики, которая будет повышать прижимную силу сзади на торможениях.
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