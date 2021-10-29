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Стратег «Мерседеса» Ваулз объяснил, почему Боттас не смог побороться за подиум на ГП США

Стратег «Мерседеса» Ваулз объяснил, почему Боттас не смог побороться за подиум на ГП США
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Главный стратег команды «Мерседес» Джеймс Ваулз прокомментировал выступление пилота Валттери Боттаса на Гран-при США в Остине. Напомним, финн занял шестое место.

«На этой трассе очень сложно обгонять, вы видели это на всех этапах гонки.

Если взять пример Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, то в первом отрезке гонки Ферстаппен был на семь десятых позади Льюиса. Весь отрезок он был явно быстрее, но не мог обогнать. В конце гонки Льюис имел преимущество в шинах перед Ферстаппеном, но когда резина Ферстаппена уже износилась, Льюис не мог подобраться достаточно близко, чтобы обогнать его.

В Остине болиды получают большой перегрев шин. Это происходит со всеми, и когда вы едете позади, вы страдаете от этого больше, чем машина перед вами.

Вы скользите на шинах, теряете прижимную силу, и чем ближе вы к машине впереди, тем больше прижимной силы вы теряете, а значит, чем больше вы скользите на шинах, тем больше перегрев.

DRS — это инструмент, который позволяет нам пройти машину, когда у вас большая разница в производительности, но вы должны быть в пределах полусекунды на выходе из поворота, прежде чем вы откроете DRS, чтобы он сработал. И в случае с Валттери это было очень, очень трудно сделать», — приводит слова Ваулза PlanetF1.

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