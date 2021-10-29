Стратег «Мерседеса» Ваулз объяснил, почему Боттас не смог побороться за подиум на ГП США

Главный стратег команды «Мерседес» Джеймс Ваулз прокомментировал выступление пилота Валттери Боттаса на Гран-при США в Остине. Напомним, финн занял шестое место.
«На этой трассе очень сложно обгонять, вы видели это на всех этапах гонки.
Если взять пример Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, то в первом отрезке гонки Ферстаппен был на семь десятых позади Льюиса. Весь отрезок он был явно быстрее, но не мог обогнать. В конце гонки Льюис имел преимущество в шинах перед Ферстаппеном, но когда резина Ферстаппена уже износилась, Льюис не мог подобраться достаточно близко, чтобы обогнать его.
В Остине болиды получают большой перегрев шин. Это происходит со всеми, и когда вы едете позади, вы страдаете от этого больше, чем машина перед вами.
Вы скользите на шинах, теряете прижимную силу, и чем ближе вы к машине впереди, тем больше прижимной силы вы теряете, а значит, чем больше вы скользите на шинах, тем больше перегрев.
DRS — это инструмент, который позволяет нам пройти машину, когда у вас большая разница в производительности, но вы должны быть в пределах полусекунды на выходе из поворота, прежде чем вы откроете DRS, чтобы он сработал. И в случае с Валттери это было очень, очень трудно сделать», — приводит слова Ваулза PlanetF1.
- 29 октября 2021
-
15:42
-
15:41
-
14:54
-
13:52
-
12:32
-
11:31
-
09:48
-
00:37
- 28 октября 2021
-
23:55
-
22:36
-
21:58
-
21:13
-
19:47
-
18:12
-
16:36
-
16:00
-
14:13
-
12:50
-
11:53
-
11:03
-
09:55
-
00:03
- 27 октября 2021
-
22:32
-
21:11
-
19:40
-
18:26
-
17:37
-
16:37
-
15:30
-
14:52
-
14:42
-
13:58
-
12:38
-
11:49
-
10:48