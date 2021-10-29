Джин Хаас высказался о задачах Мазепина и Шумахера в нынешнем сезоне Формулы-1

Владелец «Хааса» Джин Хаас рассказал о стратегии своей команды в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Мы могли потратить от 10 до 20 миллионов долларов и, возможно, подняться на одну позицию. Но мы просто решили, что вложим все деньги в машину 22-го года. В следующем сезоне все машины будут построены по новому регламенту, и никто не сможет скопировать решения – у 10 команд будет 10 уникальных машин. Посмотрим, кому повезёт.



Я надеюсь, что нынешний сезон наши гонщики используют для того, чтобы чему-то научиться. Они не должны жаловаться на медленную машину. Они получают отличный опыт, просто участвуя в гонках с другими пилотами Формулы-1.



Почему в нашей команде нет американского гонщика? Для этого нужны миллионы и миллионы долларов. Им нужен меценат, чтобы помочь американскому гонщику участвовать в Формуле-1. Сколько бы об этом ни говорили, нет никого, кто мог бы это осуществить», — приводит слова Хааса Ap News.