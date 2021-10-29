«Хонда» может вернуться в Формулу-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото рассказал о том, что японская команда может вернуться в Формулу-1.

«Лично я думаю, что мы ещё вернемся. В нынешней ситуации «Хонда» должна сосредоточиться на CO2-нейтральности и хочет ускорить этот проект. Если всё пойдет хорошо, то в компании появятся люди, которые захотят участвовать в Формуле-1.

В «Хонде» очень много поклонников «Формулы-1», и это не зависит от результатов. Надеюсь, молодое поколение вновь поймет, что «Формула-1» – хороший вызов, и вернётся сюда», – приводит слова Ямамото The Race.

Напомним, «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.