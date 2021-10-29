«Хонда» может вернуться в Формулу-1
Поделиться
Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото рассказал о том, что японская команда может вернуться в Формулу-1.
«Лично я думаю, что мы ещё вернемся. В нынешней ситуации «Хонда» должна сосредоточиться на CO2-нейтральности и хочет ускорить этот проект. Если всё пойдет хорошо, то в компании появятся люди, которые захотят участвовать в Формуле-1.
В «Хонде» очень много поклонников «Формулы-1», и это не зависит от результатов. Надеюсь, молодое поколение вновь поймет, что «Формула-1» – хороший вызов, и вернётся сюда», – приводит слова Ямамото The Race.
Напомним, «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
Комментарии
- 29 октября 2021
-
16:54
-
15:42
-
15:41
-
14:54
-
13:52
-
12:32
-
11:31
-
09:48
-
00:37
- 28 октября 2021
-
23:55
-
22:36
-
21:58
-
21:13
-
19:47
-
18:12
-
16:36
-
16:00
-
14:13
-
12:50
-
11:53
-
11:03
-
09:55
-
00:03
- 27 октября 2021
-
22:32
-
21:11
-
19:40
-
18:26
-
17:37
-
16:37
-
15:30
-
14:52
-
14:42
-
13:58
-
12:38
-
11:49
Партнерский контент