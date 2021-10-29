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Организаторы ГП Саудовской Аравии не будут предъявлять Ф-1 требования к дресс-коду

Организаторы ГП Саудовской Аравии не будут предъявлять Ф-1 требования к дресс-коду
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Посетителям Гран-при Саудовской Аравии не придётся соблюдать строгий дресс-код, сообщает RaceFans. По иинформации источника, любым гостям этапа Формулы-12, независимо от того, будут ли они находится в паддоке или на трибунах, не будут прдъявляться требования по форме одежды.

Ранее СМИ сообщали, что организаторы Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт впервые в истории, отправили участникам чемпионатов Формулы-1 и Формулы-2 список требований к внешнему виду и поведению в одной из самых религиозных стран Ближнего Востока.

Как сообщалось, мужчинам не рекомендуется появляться на публике в шортах, майках и узких брюках. В отношении женщин правила более строгие — им запрещено носить мини-юбки, короткие платья и одежду с открытыми плечами и спиной, а также купальники.

Однако, как сообщается сейчас, гостям этапа не придётся соблюдать строгих требований по форме одежды.

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Организаторы ГП Саудовской Аравии предъявили Ф-1 требования к дресс-коду
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