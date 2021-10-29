Фернандо Алонсо: без DRS гонки были скучнее

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо уверен, что DRS останется в Формуле-1 ещё надолго, несмотря на изменения в регламенте, которые призваны облегчить обгоны на трассе.
«Я не думаю, что DRS уберут. Эта система ещё нужна Формуле-1. Да, на некоторых трассах она обеспечивает искусственный обгон, но без DRS гонки были скучнее. Тогда обгонять было намного сложнее. Стоит понимать, что Формула-1 не похожа на другие чемпионаты. Здесь пилоту всегда сложно преследовать соперника достаточно близко. Это вызвано особенностями аэродинамики и тем, насколько умно команды обеспечивают производительность машин. DRS будет полезна даже в будущем.
В первые три или четыре года после введения шестицилиндровых двигателей „Мерседес“ доминировал. С 2017 года, когда ФИА приняла решение сделать машины более крупными, а шины — более широкими, это стало шагом назад с точки зрения гонок и возможности преследования. Но руководство чемпионата извлекло урок, так что, думаю, в 2022 году чемпионат станет только лучше», — приводит слова Алонсо Autosport.
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