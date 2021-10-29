Фиттипальди: в следующем году шансы маленьких команд будут заметно выше

Двукратный чемпион Формулы-1 и чемпион IndyCar Эмерсон Фиттипальди уверен, что в 2022 году шансы маленьких команд на высокие результаты резко возрастут. Напомним, со следующего сезона Формула-1 переходит на новый технический регламент.
«В условиях ограничения регламента шансы маленьких команд будут заметно выше. Когда я выступал в Формуле-1, существовал определённый баланс. Да, тогда не было ограничений бюджетов, но все команды использовали одинаковые моторы «Косуорт» V6 и коробками передач «Хьюлэнд». Это серьёзно уравнивало возможности команд. И даже выступавшие за маленькие коллективы пилоты могли быть очень быстры и иногда проводили потрясающие гонки. Думаю, нас ждёт что-то подобное.
Ограничение расходов призвано сократить разрыв между командами. Возможности уравняются, и здесь будет играть роль важный фактор — у молодых пилотов станет больше шансов проявить себя, продемонстрировать свой талант. В условиях плотной борьбы они будут стараться показать себя», — приводит слова Фbттипальди PlanetF1.
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