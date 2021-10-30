Губернатор Невады подтвердил переговоры с Ф-1 по поводу гонки в Лас-Вегасе с сезона-2023

Губернатор штата Невада в США Стив Сисолак сообщил, что у него состоялась встреча с руководством Формулы-1. Предполагается, что на встрече обсуждались перспективы проведения третьей гонки Формулы-1 на территории США — Гран-при Лас-Вегаса — уже в 2023 году.
«Недавно у меня была возможность встретиться с руководством Формулы-1, и я благодарен за возможность проведения этой встречи. Я уже говорил и повторю ещё раз — серебряный штат становится столицей развлечений и спорта!», — написал Стив Сисолак в своём «твиттере».
В настоящий момент в календаре чемпионата мира есть один этап на территории США, который проходит в Остине (Техас), однако со следующего года в календарь будет добавлен Гран-при Майами.
Напомним, лидером в Кубке конструкторов «Королевских гонок» в настоящее время является «Мерседес», набравший 460,5 очка. «Ред Булл» занимает второе место, имея в активе 437,5 очка. Замыкает тройку лучших «Макларен» (254).
Общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 287,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (275,5). На третьем месте — ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).
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